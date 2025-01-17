Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen hilft

Lunas Wutalarm

SAT.1Staffel 1Folge 69vom 17.01.2025
Lunas Wutalarm

Lunas WutalarmJetzt kostenlos streamen

Lenßen hilft

Folge 69: Lunas Wutalarm

23 Min.Folge vom 17.01.2025Ab 12

Das Ehepaar Nika und Andi Bauer sucht Rat bei Ingo Lenßen: Ihre 15-jährige Tochter Luna hat ihnen eröffnet, dass sie schwanger ist und zu ihrem Freund ziehen will. Die Eltern sind fassungslos und hoffen, den Auszug durch die Anwälte verhindern zu können. Ingo Lenßen beruhigt sie zunächst: Ohne die elterliche Zustimmung kann Luna nicht ausziehen. Doch dann nimmt der Fall eine dramatische Wendung, als plötzlich tief verborgene Familiengeheimnisse aufgedeckt werden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen hilft
SAT.1
Lenßen hilft

Lenßen hilft

Alle 2 Staffeln und Folgen