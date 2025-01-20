Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 71vom 20.01.2025
23 Min.Folge vom 20.01.2025Ab 12

Eva Boll gerät unter schweren Verdacht, mit Falschgeld bezahlt zu haben. Verzweifelt beteuert die Kosmetikerin ihre Unschuld. Doch der Druck wächst, als auch ihr Ehemann Guido Boll ins Visier gerät: Bei einer Hausdurchsuchung werden 1.650 Euro Falschgeld gefunden. Während Ingo Lenßen den Mandanten auf der Polizeiwache vertritt, folgt sein Anwaltskollege Lennart Hartmann einer neuen Spur. Können sie Evas Familie retten?

