Lenßen hilft
Folge 71: Nur Bares ist Wahres
23 Min.Folge vom 20.01.2025Ab 12
Eva Boll gerät unter schweren Verdacht, mit Falschgeld bezahlt zu haben. Verzweifelt beteuert die Kosmetikerin ihre Unschuld. Doch der Druck wächst, als auch ihr Ehemann Guido Boll ins Visier gerät: Bei einer Hausdurchsuchung werden 1.650 Euro Falschgeld gefunden. Während Ingo Lenßen den Mandanten auf der Polizeiwache vertritt, folgt sein Anwaltskollege Lennart Hartmann einer neuen Spur. Können sie Evas Familie retten?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen hilft
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1