SAT.1Staffel 1Folge 88vom 28.01.2025
Folge 88: Skandal um Rudi

23 Min.Folge vom 28.01.2025Ab 12

Nicole Bittner sucht Hilfe: Der Vermieter ihrer Mutter Renate Seidel verlangt, dass sie ihren Hund abgibt oder auszieht. Streitpunkt sind ein Pipi-Unfall im Hausflur und Rudis lautes Bellen. Ingo Lenßen beruhigt seine Mandantin: Es gibt eine schriftliche Erlaubnis für die Hundehaltung. Doch die Nachbarschaft scheint ein persönliches Motiv zu haben und Team Lenßen deckt heimtückische Machenschaften auf.

