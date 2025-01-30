Lenßen hilft
Folge 96: Lola rennt weg
23 Min.Folge vom 30.01.2025Ab 12
Sonja Funke wendet sich fassungslos an Team Lenßen: Ihre Tochter Lola war von zuhause abgehauen und ist nun wieder aufgetaucht. Doch das Jugendamt hat sie in Obhut genommen, denn Lola will nicht mehr nach Hause. Team Lenßen entdeckt etliche Ungereimtheiten: Was steckt hinter dem mysteriösen "Nick" und den 2.500 Euro, die von Sonjas Konto verschwunden sind? Ingo Lenßen deckt auf, wie Cyberbetrug und Eifersucht das Leben der Familie ins Chaos stürzen.
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2024
12
