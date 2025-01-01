Lenßen & Partner
Folge 8: Dreckiges Geheimnis
22 Min.Ab 12
Annabel Müller misstraut ihrem Ehemann Jürgen - Lenßen & Partner sollen herauszufinden, ob er fremdgeht. Die Ermittlungen ergeben, dass er neben seinem Job als Vertreter diversen anderen Nebentätigkeiten nachgeht, u. a. arbeitet er als Callboy. Mit diesen Ergebnissen konfrontiert, gesteht Jürgen Müller, in finanziellen Schwierigkeiten zu sein ...
Lenßen & Partner
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1