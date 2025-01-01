Lenßen & Partner
Folge 14: Tage der Angst (1)
22 Min.Ab 12
Familie Jessen braucht Hilfe: Nancy Mitchell, eine 16-jährige Austauschschülerin aus den USA, wurde entführt. Die Erpresser fordern eine Million Euro Lösegeld von der Familie. Nancys Eltern sind bereits informiert und sitzen im Flugzeug. Der Entführer meldet sich stündlich, um mitzuteilen, wie viel Zeit noch bis zur Übergabe des Geldes verbleibt ...
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1