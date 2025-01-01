Lenßen & Partner
Folge 15: Tage der Angst (2)
22 Min.Ab 12
Der Entführer droht, die junge Austauschschülerin Nancy umzubringen. Nachdem die Geldübergabe gescheitert ist, versucht Ingo Lenßen die Eltern des Mädchens zu beruhigen und beschließt, die Polizei einzuschalten. Sie soll den bislang einzigen Verdächtigen festnehmen: Nancys Mitschüler Uli.
