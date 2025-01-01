Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 16
Folge 16: Spiel mit der Unschuld

22 Min.Ab 12

Gerda Jaschinski weiß sich nicht mehr zu helfen: Ständig verschwinden kostbare Wertgegenstände aus ihrer Wohnung, aber Spuren eines Einbruchs sind nicht zu erkennen. Einen Schlüssel haben nur sie und ihre 16-jährige Tochter Linda. Der Verdacht der Ermittler fällt zunächst auf Bernd Jaschinski, den Ex-Mann der Mandantin ...

