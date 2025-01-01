Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Lust auf Mord

SAT.1Staffel 2Folge 76
Lust auf Mord

Lust auf MordJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 76: Lust auf Mord

23 Min.Ab 12

Elke Teich will ihren Bruder Michael Gaipler in Schutz nehmen, und Ingo Lenßen soll ihr dabei helfen. Michael soll versucht haben, einen Zuhälter zu erschießen. Wegen versuchten Mordes sitzt er jetzt in Untersuchungshaft und schweigt zu den Vorwürfen. Der Mann verbrachte die Tage in einer Kegelkneipe, die Nächte im Rotlichtviertel. Bei seinen Kegelbrüdern finden Sandra Nitka und Christian Storm heraus, dass Michael Gaipler für die Tatzeit ein Alibi hatte.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen