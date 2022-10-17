Staffel 3Folge 80vom 17.10.2022
Folge 80: Tote Menschen shoppen nicht
23 Min.Folge vom 17.10.2022Ab 12
Team Lenßen erfährt von Petra Lübke (53), dass sich laut Gerichtsvollzieherin rechtskräftige Vollstreckungstitel im Gesamtwert von über 8.000 Euro angehäuft haben, die Petra begleichen soll. Die Vollstreckungstitel liefen auf Petras verstorbenen Mann und wurden auf sie umgeschrieben, nachdem sein Tod festgestellt wurde. Petra hält das für ein Missverständnis. Uwe, der bei einem Autounfall verunglückt ist, hat nie etwas davon erwähnt!
