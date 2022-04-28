Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 6vom 28.04.2022
Schöne heile Cyberhölle

Lenßen übernimmt

Folge 6: Schöne heile Cyberhölle

23 Min.Folge vom 28.04.2022Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen hilft der besorgten Mutter Johanna Trapp (43), ihren 16-jährigen Sohn Nico von ihrem Ex-Mann Björn Trapp (45) abzuholen. Er hat ihn nach dem Papa-Wochenende in Brandenburg nicht wie verabredet zurückgebracht. Schnell wird klar, dass der Teenager nicht mehr zurück zur Mutter nach Berlin will, obwohl er sich auf das neue Leben in der Großstadt gefreut hat. Seine Abwehr scheint einen ganz anderen Grund zu haben ...

Lenßen übernimmt
Lenßen übernimmt

