SAT.1Staffel 3Folge 10vom 26.04.2022
23 Min.Folge vom 26.04.2022Ab 12

Gegen Hauptschullehrer Jan Ottens (33) wird der Vorwurf des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen erhoben. Seine Frau Claudia Ottens (30) bittet Anwalt Ingo Lenßen um Hilfe. Ein heimlich aufgenommenes Video zeigt, wie der junge Familienvater die Schülerin Lilly Stöver (16) küsst. Jan beteuert seine Unschuld. Jetzt steht er nicht nur vor dem beruflichen Aus, sondern es steht auch die finanzielle Existenz der Familie auf dem Spiel.

