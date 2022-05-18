Staffel 3Folge 18vom 18.05.2022
Lenßen übernimmt
Folge 18: Fluchtinstinkt
23 Min.Folge vom 18.05.2022Ab 12
Fluchtinstinkt: Sabine Lehmann (33) hat Angst, das Sorgerecht für ihre Tochter Ella (6) zu verlieren, da ihr Ex-Mann Johannes Lehmann (38) beim Familiengericht das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht beantragt hat. Sabines Schwester Nathalie Gruber (35) ruft Anwalt Ingo Lenßen zur Hilfe. Der Fall spitzt sich zu, als der Ex-Mann Sabine auch noch vorwirft, ein Alkoholproblem zu haben. Team Lenßen geht der Sache auf den Grund und stößt dabei auf erschreckende Erkenntnisse.
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
12
