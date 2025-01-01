Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 4
Folge 4: Nicht ist so, wie es scheint

23 Min.Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen wird von der geschockten Mutter Lisa Kretz (36) um Hilfe gebeten. Ihr erst kürzlich verstorbener Lebensgefährte Alex Fellhauer (49) führte ein Doppelleben mit einer anderen Familie. Die Alleinerziehende fühlt sich wie gelähmt, denn auch die erste Ehefrau wusste nichts von seinem Geheimnis. Nun muss Lisa Kretz beweisen, dass sie keine Erbschleicherin und Alex Fellhauer der Vater ihres fünfjährigen Sohnes Emil ist.

