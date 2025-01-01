Staffel 3Folge 4
Lenßen übernimmt
Folge 4: Nicht ist so, wie es scheint
23 Min.Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen wird von der geschockten Mutter Lisa Kretz (36) um Hilfe gebeten. Ihr erst kürzlich verstorbener Lebensgefährte Alex Fellhauer (49) führte ein Doppelleben mit einer anderen Familie. Die Alleinerziehende fühlt sich wie gelähmt, denn auch die erste Ehefrau wusste nichts von seinem Geheimnis. Nun muss Lisa Kretz beweisen, dass sie keine Erbschleicherin und Alex Fellhauer der Vater ihres fünfjährigen Sohnes Emil ist.
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1