SAT.1Staffel 3Folge 7vom 03.05.2022
Irrsinn und Liebe

Die 47-jährige Erzieherin Nora Felten wurde aus heiterem Himmel und gegen ihren Willen in die Psychiatrie eingewiesen. Der Grund: Es gäbe Hinweise auf eine akute Selbst- bzw. Fremdgefährdung. Ihre Tochter Alina Breuer (28) bittet Anwalt Ingo Lenßen um Hilfe, denn ihre Mutter ist weder gefährlich noch wollte sie sich selbst etwas antun. Hat ihr Stiefvater Dirk Felten (50) seine Finger mit ihm Spiel?

