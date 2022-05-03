Staffel 3Folge 7vom 03.05.2022
Folge 7: Irrsinn und Liebe
23 Min.Folge vom 03.05.2022Ab 12
Die 47-jährige Erzieherin Nora Felten wurde aus heiterem Himmel und gegen ihren Willen in die Psychiatrie eingewiesen. Der Grund: Es gäbe Hinweise auf eine akute Selbst- bzw. Fremdgefährdung. Ihre Tochter Alina Breuer (28) bittet Anwalt Ingo Lenßen um Hilfe, denn ihre Mutter ist weder gefährlich noch wollte sie sich selbst etwas antun. Hat ihr Stiefvater Dirk Felten (50) seine Finger mit ihm Spiel?
