Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 13vom 11.05.2022
Schwiegermutter unter den Rädern

23 Min.Folge vom 11.05.2022Ab 12

Die junge Mutter Jasmin Schmitz (37) überfährt aus Versehen ihre eigene Schwiegermutter Astrid Schmitz (59) und wird von ihr wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt. Ein Fall für Anwalt Ingo Lenßen, denn die Polizei entzieht Jasmin den Führerschein. Für die Alleinverdienerin ist das ein Schock. Denn ohne Führerschein steht ihre berufliche Existenz als mobile Friseurin auf dem Spiel. Und auch die Beziehung zu ihrem Mann Thorsten Schmitz (40) beginnt zu kriseln ...

SAT.1

