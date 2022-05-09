Staffel 3Folge 12vom 09.05.2022
Folge 12: Parken verboten
23 Min.Folge vom 09.05.2022Ab 12
Markus Fischer (45) wird völlig unerwartet und vor den Augen seiner Familie bei einer Verkehrskontrolle verhaftet. Seine Frau Anne Fischer (40) ruft geschockt Anwalt Ingo Lenßen zur Hilfe. Er findet schnell heraus, dass gegen Markus eine Erzwingungshaft wegen nicht bezahlter Strafzettel vorliegt. Anne wusste, dass die Familie verschuldet ist, aber war sich sicher, dass ihr Mann alles im Griff hat. Sarah Grüner macht eine Schuldenaufstellung und deckt dabei noch mehr auf.
