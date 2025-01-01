Staffel 3Folge 3
Gekauftes GlückJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 3: Gekauftes Glück
23 Min.Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen erhält einen Notruf von der verzweifelten Judith Schneider (43). Ihre Tochter Leslie (18) soll die Kasse in ihrem Ausbildungsbetrieb geplündert haben. Die junge Auszubildene bestreitet die Tat, jedoch sprechen die Aufnahmen aus der Überwachungskamera gegen sie. Zudem kommt noch ans Licht, dass Leslie seit ihrem Auszug von Zuhause massive Schulden angehäuft hat.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1