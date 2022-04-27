Staffel 3Folge 8vom 27.04.2022
Lenßen übernimmt
Folge 8: Lukas ohne Ohren
27.04.2022
Völlig überraschend wird der stark hörgeschädigte Lukas (5) von der Kita verwiesen. Angeblich stellt er eine Gefahr für andere Kinder dar. Verzweifelt rufen die Eltern Christin Heinze (32) und Clemens Heinze (35) Anwalt Ingo Lenßen zur Hilfe. Ingo Lenßen rätselt, warum die Kita-Chefin Jutta Prinz (45) den Fünfjährigen als aggressiv bezeichnet. Der Anwalt erlebt den Jungen eher als still und traurig. Sarah Grüner stößt auf entlarvende Informationen.
Lenßen übernimmt
