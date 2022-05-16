Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1 Staffel 3 Folge 16 vom 16.05.2022
Blackout

Lenßen übernimmt

Folge 16: Blackout

23 Min. Folge vom 16.05.2022 Ab 12

Blackout: Anwalt Ingo Lenßen wird von dem besorgten Adrian Thiele (36) gerufen. Seine Frau Meike Thiele (34) kam verstört und mit großen Erinnerungslücken von ihrer Firmenfeier im Autohause zurück. Adrian befürchtet, dass ihr etwas Schreckliches passiert ist. Eine ärztliche Untersuchung bestätigt den Verdacht: Der jungen Bürokauffrau wurden K.o.-Tropfen verabreicht und sie wurde vergewaltigt. Die Spuren führen ins Autohaus, aber alle Mitarbeiter schweigen ...

