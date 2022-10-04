Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 81vom 04.10.2022
Mutter auf der Flucht

Mutter auf der FluchtJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 81: Mutter auf der Flucht

23 Min.Folge vom 04.10.2022Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen wird vom verzweifelten Ehepaar Tina (44) und Robert Schulz (46) um juristische Hilfe gebeten. Ihrer Tochter Lena Wolf (24) wird versuchter Totschlag zur Last gelegt, nachdem sie ihren Noch-Ehemann Niklas Wolf (26) die Treppe hinuntergestoßen haben soll. Jetzt ist die Alleinerziehende auf der Flucht und hat sogar ihre kleine Tochter bei den Großeltern zurückgelassen! Wo ist Lena und wer ist für den Tod von Niklas verantwortlich?

