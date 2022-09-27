Staffel 3Folge 86vom 27.09.2022
Wer flog übers Kuckucksnest?Jetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 86: Wer flog übers Kuckucksnest?
23 Min.Folge vom 27.09.2022Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen wird von Sarah Grüner gebeten, sich mit ihrer Freundin Sophie Klinger (32) zu treffen. Diese hat den Verdacht, dass ihr Freund Fabian Bühler (36) nicht der leibliche Vater seiner Tochter Leonie Merz (5) ist, die er aus seiner vorherigen Beziehung zusammen mit Astrid Schmidt (34) hat. Ein Fruchtbarkeitstest zeigt, dass Fabian zu 90% zeugungsunfähig ist. Sophie ist verzweifelt und hat große Angst, ihm die Wahrheit zu sagen ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1