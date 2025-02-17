Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 3Folge 87vom 17.02.2025
Folge 87: Verbotene Liebe

23 Min.Folge vom 17.02.2025Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen wird von der verzweifelten Gesamtschullehrerin Sandra Rütters (42) gerufen, weil ihr Schüler Mika Bertram (16) ihr unterstellt, eine Affäre mit ihm zu haben. Nun droht ihr die Entlassung aus dem Schuldienst, ein Strafverfahren wegen Missbrauchs von Schutzbefohlenen und ein Berufsverbot. Sandra ist völlig verzweifelt. Ingo Lenßen will den Vorfall aufklären und herausfinden, was hinter den Missbrauchsvorwürfen steckt ...

