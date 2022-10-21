Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 90vom 21.10.2022
Kleine Brötchen backen

Lenßen übernimmt

Folge 90: Kleine Brötchen backen

23 Min.Folge vom 21.10.2022Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen trifft auf die verzweifelte, alleinerziehende Mutter Luisa Werner (34), die dringend seinen juristischen Rat benötigt. Ihr Ex-Freund Leon Herzog (38), bei dem Luisa 800 Euro Schulden hat, hat sie wegen Betrugs angezeigt. Zudem findet der Anwalt heraus, dass seine Mandantin bei der Aufnahme eines 5.000 Euro Sofortkredits für den Umbau ihres Hauses auf windige Kreditbetrüger hereingefallen ist. Ein Fall für Team Lenßen!

