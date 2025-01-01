Lenßen & Partner
Folge 23: Sohn in Lebensgefahr
22 Min.Ab 12
Felix Crailsheim wurde entführt - seine Mutter Petra fand einen Erpresserbrief im Briefkasten. Ingo Lenßen und seine Ermittler sollen für die reibungslose Lösegeldübergabe sorgen. Die Entführer bestellen Petra zu einer düsteren Baustelle, um 50 000 Euro zu übergeben - es kommt zur Übergabe, doch von ihrem Sohn fehlt jede Spur ...
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1