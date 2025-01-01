Lenßen & Partner
Folge 50: Die Liebessklavin
22 Min.Ab 12
Marc Kaufmann bittet Ingo Lenßen um Hilfe: Seine Lebenspartnerin Heike Severin wollte vor zwei Tagen mit einer Freundin ausgehen und kam nicht mehr zurück. Schnell entdecken die Detektive, dass Heike nicht nur treu sorgende Ehefrau und Mutter war, sondern eine Affäre mit einem Mann namens Rolf Bittl hatte. Die Ermittler beobachten, wie dieser nachts mit einem Paket von der Größe eines Menschen im Kofferraum in den Wald fährt ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1