Lenßen & Partner
Folge 70: Die Gangsterbraut
22 Min.Ab 12
Klaus Ubert hat ein Hilferuf seiner Tochter Natalie erreicht: Sie hat unwissentlich einen Drogenboss, Tobias Kupinski, geheiratet und wird nun von ihm gefangen gehalten. Sandra Nitka und Christian Storm schleichen sich undercover als Bodyguards bei Kupinski ein, aber die Situation eskaliert: Die Ermittler finden sich selbst im Visier seiner Schergen wieder ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1