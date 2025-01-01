Lenßen & Partner
Folge 108: Beim Tauchen verschollen
22 Min.Ab 12
Anne Brohm (23) hat schreckliche Angst. Ihre Schwester Maike Brohm (20) ist im Urlaub verschwunden. Auch ihr Freund Ben Senner (27) hat keine Ahnung, wo seine Freundin abgeblieben ist. Der Verdacht fällt auf den Tauchlehrer Christoph Levin (28). Die Ermittler schleusen sich als Tauchschüler in seine Gruppe ein und müssen sogar unter Wasser recherchieren. Plötzlich taucht ein unbekannter Dritter auf.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen & Partner
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1