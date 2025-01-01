Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lenßen & Partner

Der Todesfahrer

SAT.1Staffel 4Folge 129
Der Todesfahrer

Der TodesfahrerJetzt kostenlos streamen

Lenßen & Partner

Folge 129: Der Todesfahrer

22 Min.Ab 12

Maria Kaschke findet bei ihrem Mann einen leeren Pistolenkoffer - sie hat Angst, dass er sich umbringen will. Vor ca. einem Jahr hat der ehemalige Busfahrer einen Unfall verursacht, der einem Motorradfahrer das Leben kostete, seitdem ist er wie ausgewechselt. Sandra Nitka und Christian Storm finden die Waffe, doch irgendwas stimmt nicht: Herbert Kaschke verhält sich nicht wie ein Selbstmörder.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen & Partner
SAT.1
Lenßen & Partner

Lenßen & Partner

Alle 8 Staffeln und Folgen