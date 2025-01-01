Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 148
Folge 148: Grausamer Familienkrieg

22 Min.Ab 12

Der Teenager Timo Weitz sucht nach seinem leiblichen Vater, nachdem er ein Streitgespräch zwischen seiner Mutter Petra und seinem Vater Klaus aufgezeichnet hat, in dem sein Vater die Vaterschaft anzweifelt. Katja Hansen und Mark Blomberg besorgen DNA-Proben für einen Vaterschaftstest, doch dann finden sie heraus, dass sich Timos Mutter heimlich mit dessen vermeintlichen Vater Frank Herberz trifft. Als Timo damit konfrontiert wird, eskaliert das Geschehen ...

