SAT.1Staffel 4Folge 178
Folge 178: Höllische Nachbarn

22 Min.Ab 12

Walter Mälzer wird schikaniert und macht seinen verhassten Nachbarn Hartmut Dietzer dafür verantwortlich. Die Ermittler finden heraus, dass Jan Schruber, der Freund von Mälzers Tochter, ein falsches Spiel spielt: Er hat zusammen mit dem Nachbarssohn Torge Dietzer einen teuflischen Plan ausgeheckt. Lenßen und Partner decken Lügen und Intrigen in der Nachbarschaft auf ...

