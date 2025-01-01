Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Hure auf Firmenkasse

SAT.1Staffel 4Folge 185
22 Min.Ab 12

Katja Hansen und Mark Blomberg finden Mirko Trutz gerade noch rechtzeitig, als er versucht, sich das Leben zu nehmen. Er wurde von seinem Chef Hubert Holzmann fristlos entlassen, weil er ihn beim Sex mit einer Domina im Büro erwischt hat. Ingo Lenßen und seine Ermittler observieren den Chef und finden heraus, dass die Domina Lady Serena ist ...

