Lenßen & Partner

In den Fängen des Psychopathen

SAT.1Staffel 4Folge 33vom 14.06.2025
Folge 33: In den Fängen des Psychopathen

22 Min.Folge vom 14.06.2025Ab 12

Frauke Hellwig vermisst ihren Verlobten Markus, der Radiomoderator ist spurlos verschwunden. Sie vermutet, dass Helmut Behring, dessen Vater, etwas mit dem Verschwinden zu tun hat - er war von Anfang an gegen die Verbindung seines Sohnes mit Frauke. Die Spur führt die Ermittler in den Radiosender. Markus Pürzer, ein Freund und Kollege des Entführten, bringt sie auf die Fährte von Richard Stremme, der als eine der letzten Personen bei Markus Behring in der Sendung angerufen hat.

