22 Min.Ab 12

Die Pornoproduzentin Babette Scharell wendet sich an Lenßen & Partner, weil ihr größter Star, Julika Salgado, überfallen wurde - sie bittet um Personenschutz für die Erotikdarstellerin. Die Ermittler schleusen sich als Teammitglieder unter die Filmleute. Während der Dreharbeiten zu einem Pornofilm sprechen sie mit dem Freund von Julika: Paul Marschall, ebenfalls Erotikdarsteller, kann sich den Vorfall auch nicht erklären. Dann wird ihr Manager, Boris Grünwald, zusammengeschlagen.

