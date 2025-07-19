Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen & Partner

Schmutzige Vergangenheit

SAT.1Staffel 4Folge 47vom 19.07.2025
22 Min.Folge vom 19.07.2025Ab 12

Die Wahrsagerin Marion Beckmann hat beim Kartenlegen den Tod ihrer Tochter Sonja vorhergesehen - das Unheil scheint mit ihrer bevorstehenden Hochzeit zusammenzuhängen. Die Mandantin hält ihren zukünftigen Schwiegersohn Lars für äußerst brutal und gewalttätig. Katja Hansen und Tekin Kurtulus observieren das Pärchen und machen eine schreckliche Entdeckung: Sonjas Körper ist übersät mit Blutergüssen. Als Wahrsagerin getarnt versucht die Ermittlerin ihr Vertrauen zu gewinnen ...

