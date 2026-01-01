Lenßen
Folge 81: Ausgeflittert
24 Min.Ab 12
Der frisch verheiratete Florian Berger wendet sich hilfesuchend an Ingo Lenßen: Seine Frau ist in der Hochzeitsnacht spurlos verschwunden. Der Letzte, der sie gesehen hat, ist sein Trauzeuge, der die Braut "entführt" hat. Doch der war betrunken und kann sich an nichts erinnern. In einer Bar der erste Hinweis: Der Barkeeper hat beobachtet, dass sich die Frau mit einem fremden Mann gestritten hat. Auf der Toilette findet der Ermittler einen Ohrring der Frau und Blut an der Wand ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Reality
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1