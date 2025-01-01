Winterliche Wraps in unter 10minJetzt kostenlos streamen
Let's Cook
Folge 46: Winterliche Wraps in unter 10min
5 Min.
Let's Cook: So schnell hat man etwas leckeres in der Hand! Diese einfachen Wraps sind super einfach zuzubereiten und man muss nicht wirklich kochen. Rote Beete ist ein tolles Wintergemüse, das von vielen noch unterschätzt wird und schmeckt fantastisch in dieser Kombination!
