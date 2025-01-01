Let's Cook
Folge 58: Gebratener Reis mit Garnelen
11 Min.
Let's Cook: Dieser gebratene Reis mit Garnelen ist der Wahnsinn! Ich liebe asiatische Rezepte eh, aber gebratener Reis ist echt das perfekte Resteessen, vor allem wenn ihr Gemüse verbrauchen möchtet. Unbedingt ausprobieren, schmeckt genial, dank der verschiedenen Würzsaucen!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Let's Cook
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Let's Cook GmbH