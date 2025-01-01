Knusprige Kokos-Sticks mit schnellem Wok-GemüseJetzt kostenlos streamen
Let's Cook
Folge 59: Knusprige Kokos-Sticks mit schnellem Wok-Gemüse
12 Min.
Let's Cook: Diese asiatischen Kokos-Sticks solltet ihr kennen! Knusprig und super lecker. Wie ihr sie so knusprig hin bekommt und auch noch ein schnelles Wok Gemüse zusammen werft, erzähl ich euch heute! Rezepte mit Tofu sind manchmal etwas tricky, denn hier ist es besonders wichtig, eine leckere asiatische Marinade zuzubereiten, um dem Tofu Geschmack zu verleihen!
