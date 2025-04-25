Ein Kartoffelgratin für die SeeleJetzt kostenlos streamen
Let's Cook
Folge 72: Ein Kartoffelgratin für die Seele
13 Min.Ab 6
Let's Cook: Ich liebe Kartoffelauflauf! Von dieser wunderschönen Käsekruste kann ich nicht einfach nie genug bekommen. Und deswegen zeige ich euch heute mein Rezept für Kartoffelgratin. Geht super einfach, ist mega lecker!
Genre:Kochen
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Let's Cook GmbH