Du willst beim Sex länger durchhalten aber der Reiz ist zu groß? Dieses Thema haben viele Männer. Was du tun kannst und welche Gründe sonst noch für eine vorzeitige Ejakulation vorliegen können erfährst du in dieser Folge von "Let's Talk About Sex" - mit Sandra Spick. Sie spricht darüber mit der Gründerin von LINGAMFIT Anastasia. Im Sexaufreger schauen wir uns die heißesten Musikvideos aller Zeiten an. Und im Spickzettel für besseren Sex – powered by Amorelie – geht es um die ersten Schritte bei BDSM Spielen. Außerdem wieder mit dabei unser Paar: Andrea und Ali sowie Gynäkologin Dr. Katharina Liess.
