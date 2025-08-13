Kinder richtig aufklären: Wie und wann?Jetzt kostenlos streamen
Folge 10: Kinder richtig aufklären: Wie und wann?
25 Min.Folge vom 13.08.2025Ab 16
Wie und vor allem wann sollte die Aufklärung bei Kindern beginnen? Wie soll man als Elternteil auf Fragen des Kindes reagieren und was tun, wenn das Kind einen beim Sex überrascht? Darüber spricht Sexcoach Sandra Spick mit ihrem Gast, Sexualpädagogin Magdalena Heinzl.
