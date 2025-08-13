Zum Inhalt springenBarrierefrei
Let's Talk About Sex

Kinder richtig aufklären: Wie und wann?

Staffel 2Folge 10vom 13.08.2025
Kinder richtig aufklären: Wie und wann?

Let's Talk About Sex

Folge 10: Kinder richtig aufklären: Wie und wann?

25 Min.Folge vom 13.08.2025Ab 16

Wie und vor allem wann sollte die Aufklärung bei Kindern beginnen? Wie soll man als Elternteil auf Fragen des Kindes reagieren und was tun, wenn das Kind einen beim Sex überrascht? Darüber spricht Sexcoach Sandra Spick mit ihrem Gast, Sexualpädagogin Magdalena Heinzl.

