Let's Talk About Sex

Warum Selbstbefriedigung kein Tabu sein sollte

Warum Selbstbefriedigung kein Tabu sein sollte

26 Min.Folge vom 13.08.2025Ab 16

Bei „Let‘s Talk About Sex - mit Sandra Spick“ geht es dieses Mal um die Selbstbefriedigung: so wichtig und doch immer noch so tabu. Dabei ist die Selbstliebe die Garantie für erfülltere Sexualität. Bei vielen fangen die Probleme aber schon mit der Bezeichnung der weiblichen Lustorgane an. Viel zu oft wird von „da unten“ gesprochen. Manche verwenden anatomisch falsche Begriffe wie: Vagina.

