Knebeln: Lust & ErniedrigungJetzt kostenlos streamen
Let's Talk About Sex
Folge 3: Knebeln: Lust & Erniedrigung
Hast du schonmal Knebel ausprobiert beim Sex? Es kann spannend sein sich selbst oder dem Partner die Möglichkeit zu nehmen zu sprechen. Das Gefühl entsteht die Kontrolle abzugeben, es kann aber auch erniedrigend sein. Gerade bei dieser Praktik gibt es aber einiges zu beachten und das besprechen wir in dieser Folge mit der Domina: Aurora Nia Noxx, die extra aus Hamburg zu uns angereist ist. Der Sexaufreger schaut sich an wie sehr sich der Geschmack in Sachen Männer-Schönheit verändert hat auf einer Reise durch die Sexies Man Alive aller Zeiten. Und im Spickzettel für besseren Sex – powered by Amorelie – gibt es Tipps für den ersten Swingerclub Besuch. Außerdem wieder mit dabei: Unser Paar Andrea und Ali sowie Psychotherapeutin Dr. Monika Wogrolly.
