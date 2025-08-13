Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die erfolgreiche Suche nach dem Seelenverwandten

krone.tvStaffel 2Folge 4vom 13.08.2025
Die erfolgreiche Suche nach dem Seelenverwandten

Folge 4: Die erfolgreiche Suche nach dem Seelenverwandten

26 Min.Folge vom 13.08.2025Ab 16

Bei „Let‘s talk about Sex - mit Sandra Spick“ geht es dieses Mal um die Singles. Sexcoach Sandra Spick hat mit Laurence Castiglioni von der Singleagentur Agence Laurence am Donnerstagabend über die erfolgreiche Suche nach dem Seelenverwandten gesprochen.

