Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Let's Talk About Sex

Das sind die besten Handjob-Techniken

krone.tvStaffel 2Folge 8vom 13.08.2025
Das sind die besten Handjob-Techniken

Das sind die besten Handjob-TechnikenJetzt kostenlos streamen

Let's Talk About Sex

Folge 8: Das sind die besten Handjob-Techniken

26 Min.Folge vom 13.08.2025Ab 16

Diese Folge geht es um die neuesten, besten Techniken für den Handjob. Also die Berührung der Vulva oder des Penis mit der Hand. Dazu hat Sandra Spick Gesundheitspraktikerin Anna Mondry zu sich ins Studio eingeladen. Sie bietet Kurse an, in denen jeder lernen kann, genau diese Techniken zu verbessern.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Let's Talk About Sex
krone.tv
Let's Talk About Sex

Let's Talk About Sex

Alle 2 Staffeln und Folgen