Das sind die besten Handjob-TechnikenJetzt kostenlos streamen
Let's Talk About Sex
Folge 8: Das sind die besten Handjob-Techniken
26 Min.Folge vom 13.08.2025Ab 16
Diese Folge geht es um die neuesten, besten Techniken für den Handjob. Also die Berührung der Vulva oder des Penis mit der Hand. Dazu hat Sandra Spick Gesundheitspraktikerin Anna Mondry zu sich ins Studio eingeladen. Sie bietet Kurse an, in denen jeder lernen kann, genau diese Techniken zu verbessern.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Let's Talk About Sex
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Erotik, Wissenschaft, Talk
Altersfreigabe:
16SEXUALITAET
Copyrights:© krone.tv
Enthält Produktplatzierungen