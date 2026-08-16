Liebesg'schichten und Heiratssachen (6/10)Jetzt kostenlos streamen
Liebesg'schichten und Heiratssachen
Folge vom 16.08.2026: Liebesg'schichten und Heiratssachen (6/10)
44 Min.Folge vom 16.08.2026
Sechs Singles, sechs Sehnsüchte: Zwischen Opernarie, Feuerwehr und Fitnessstudio funkt die Hoffnung. In der sechsten Ausgabe von "Liebesg’schichten und Heiratssachen" begleitet Nina Horowitz sechs Singles auf der Suche nach Liebe und Nähe. Martina, Christian, Christiane, Harald, Dagmar und Lukas erzählen von gescheiterten Beziehungen, Einsamkeit und ihren Hoffnungen auf einen passenden Partner. Gemeinsam wünschen sie sich Ehrlichkeit, Zärtlichkeit und gemeinsame Erlebnisse – von Reisen und Kultur bis zu Musik, Tanz und romantischen Momenten zu zweit.
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Copyrights:© Season 1: ORF 2