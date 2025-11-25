Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger
Folge 2: Der Zorn der Götter
41 Min.Folge vom 25.11.2025Ab 12
Amelia Sachs und Lincoln Rhyme bilden ein unschlagbares Duo: Während die clevere Polizistin die Tatortbegehungen durchführt, versucht der geniale Profiler von seinem Krankenbett aus, den "Knochenjäger" zur Strecke zu bringen. So auch im neuesten Fall: Eine junge Frau kommt qualvoll in ihrem Badezimmer um. In der Wohnung lassen sich neben arrangierten Narzissen auch einige Gemälde mit mythologischen Figuren entdecken, die allem Anschein nach auf den nächsten Tatort hinweisen ...
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN
