ATVStaffel 1Folge 9vom 08.02.2026
Folge 9: Mit offenem Visier

43 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12

Lincoln Rhyme ist es mit Hilfe von Amelia Sachs endlich gelungen, die Identität seines grausamen Gegenspielers zu entlarven: Peter Taylor ist der berüchtigte Serienkiller, der unter dem Pseudonym "Der Knochenjäger" mehrere Menschen auf dem Gewissen hat. Der Clou: Trotz der Enthüllung will der Soziopath sein perfides Katz-und-Maus-Spiel fortsetzen und der ganzen Welt zeigen, dass er dem genialen Profiler Lincoln Rhyme überlegen ist ...

