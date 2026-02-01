Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger
Folge 9: Mit offenem Visier
43 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 12
Lincoln Rhyme ist es mit Hilfe von Amelia Sachs endlich gelungen, die Identität seines grausamen Gegenspielers zu entlarven: Peter Taylor ist der berüchtigte Serienkiller, der unter dem Pseudonym "Der Knochenjäger" mehrere Menschen auf dem Gewissen hat. Der Clou: Trotz der Enthüllung will der Soziopath sein perfides Katz-und-Maus-Spiel fortsetzen und der ganzen Welt zeigen, dass er dem genialen Profiler Lincoln Rhyme überlegen ist ...
Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN
