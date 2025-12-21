Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger

Russisch Roulette

ATVStaffel 1Folge 3vom 12.01.2026
Russisch Roulette

Russisch RouletteJetzt kostenlos streamen

Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger

Folge 3: Russisch Roulette

42 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12

Eine junge Frau wird Zeugin einer Gewalttat und kontaktiert sofort die Polizei. Doch als diese den Tatort erreicht, lassen sich keine Spuren eines Verbrechens entdecken. Die Polizisten halten das Mädchen daher schlichtweg für verrückt. Allerdings hat sie einen kleinen Anhänger gefunden, der Lincoln und Amelia an einen ad acta gelegten Fall erinnert, der nun wieder aufgerollt werden muss. Die neu gewonnenen Indizien machen Lincoln wieder Hoffnung, die vermisste Lucy zu finden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger
ATV
Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger

Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger

Alle 1 Staffeln und Folgen