Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger
Folge 3: Russisch Roulette
42 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Eine junge Frau wird Zeugin einer Gewalttat und kontaktiert sofort die Polizei. Doch als diese den Tatort erreicht, lassen sich keine Spuren eines Verbrechens entdecken. Die Polizisten halten das Mädchen daher schlichtweg für verrückt. Allerdings hat sie einen kleinen Anhänger gefunden, der Lincoln und Amelia an einen ad acta gelegten Fall erinnert, der nun wieder aufgerollt werden muss. Die neu gewonnenen Indizien machen Lincoln wieder Hoffnung, die vermisste Lucy zu finden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren